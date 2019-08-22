Markette 2.5 TL olan domates, tarlada 30 kuruş

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde domates hasadı sorunlarla başladı. Domates üreticileri mahsullerini düşük fiyatlarla alan salça fabrikalarına tepkili. Markette 2.5 TL'den satılan domatis tarlada 30 kuruşa alıcı buluyor.



Bandırma'nın Aksakal Mahallesi'nde domates hasadı başladı. Yüzlerce işçi sabahın erken saatinden itibaren tarlalardaki tonlarca domatesi toplamak için ter döküyor. Suriyeli mülteciler ve Doğu illerinden tarım işçisi olarak çalışmak üzere Bandırma'ya gelen vatandaşlardan oluşan işçiler ton başına 70 TL karşılığında domates hasadı yapıyor.



Domates Üreticisi Ülfettin Özgür bu yıl sorunlarla birlikte başlayan domates hasadında çiftçinin yüksek maliyet rakamları ve salça fabrikalarının ton başına düşük fiyat vermesi nedeniyle para kazanamadıklarını söyledi.



İHA'ya özel açıklamalarda bulunan Özgür, "Aksakal'da domates hasadımız başladı. Ürünlerimizi topluyoruz. Fiyatlar yetersiz kalıyor. Maliyetler çok yüksek. İşçilerimiz ton başına ücretle çalışıyor. Ürünümüzü fabrikalara vermekte sıkıntı yaşıyoruz. Fabrikalar ürünlerimizi alırken firesine, kalitesine bakarak sorunlar çıkartıyorlar. Mahsulümüz bu sene iyi fakat maliyetler çok yüksek. Böyle giderse çiftçi ekip biçmekten vazgeçecek. Bu yörede genelde sanayi tipi, salçalık domates üretiliyor. Fabrikalara giden ürünlerimiz firesine, kalitesine, briksine göre değerlendiriliyor. Artık onların insafına kalmış. Düşebildikleri kadar düşüyorlar. Ortalama ton başına 400-430 TL arası para veriyorlar. Ortalama bir tarladan 7-12 ton arasında mahsul elde ediliyor. Tabi bu bakıma ve toprağın şartlarına bağlı. Bu yıl bizim bölgemizde 10 ton tarla başına ortalama mahsul oldu. Bunun 8 tonu maliyetlere gidiyor. Kalan 2 ton ile de çiftçi ne yapabiliyorsa onu yapıyor" dedi.



Suriyeli Ahmet de Siverekli Ahmet Deniz de domates hasadında çalışıyor



Bandırma'nın Aksakal Mahallesi'ne Suriye'deki savaştan kaçarak gelen Ahmet ise geçimini domates tarlasında çalışarak sağlıyor. Ailesiyle birlikte tarlada çalışan Ahmet, kazandığı paradan memnun olduğunu belirtirken Doğu illerinden gelen işçiler de tarım işçisi olarak memleketlerinden binlerce kilometre uzakta olmanın verdiği buruklukla çalışmalarını sürdürüyor. - BALIKESİR