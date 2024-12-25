Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti - Son Dakika
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Sosyal Medya

Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti

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Sosyal medyada bir markette paylaşılan görüntüler kısa sürede viral oldu. Video çeken şahsın alışveriş yapan eşine bir anda söylediği şarkı kasiyeri de şoke etti. O anlara çok sayıda yorum gelirken, bazı kullanıcılar ''Yenge aylığı yedi'' yorumunu yaptı.

25.12.2024 13:47
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Sosyal medyada paylaşılan ilginç görüntülere bir yenisi daha eklendi. Markette alışveriş yapan çiftin kasada paylaştığı görüntüler kısa sürede yayıldı.

Ödeme yapmak için alışveriş arabasıyla kasaya gelen kadının eşi, bir anda şarkı söylemeye başladı. O anlara kadın gülerek yanıt verirken, kasiyer de kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Videoya çok sayıda yorum yapılırken, bazı kullanıcılar "Yenge aylığı yedi" yorumunu yaptı.

Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti

Sosyal Medya, Alışveriş, Son Dakika

Son Dakika Sosyal Medya Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Selçuk Kaykısız:
    amq tik tokdan aldığınız videolarla haber yapıyonuz 3 ay önce çıktı bu video bide haberciyiz diye geçiniyorsunuz 10 2 Yanıtla
  • Ali :
    Bu ne Arkadas her önüne gelen fenomen olacagim diye yapmadigi sey yok. Suyu cikarttilar 3 1 Yanıtla
  • Galip Karakas:
    kasiyerden izinsiz çekim yaptı ise suçludur bir kimseden izin almadan o kişinin resmini yayınlayalazsınız 1 2 Yanıtla
  • Murat Gülcimen:
    ses on numara 3 0 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    senin için alıyor sepettekileri ayı. oturur lastik ayakkabılarını yersin akşama. 1 1 Yanıtla
  • Servet Öztürk:
    maşallah insanlar mutlu 0 0 Yanıtla
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