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Markette alışveriş yapan kadınların kavgası kameraya yansıdı! - Son Dakika

Markette alışveriş yapan kadınların kavgası kameraya yansıdı!

02.11.2021 12:26

İstanbul Beylikdüzü'nde bir markette alışveriş yapan kadınlardan biri, diğerini maske takması yönünde uyardı. Bu uyarının ardından kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Geçen cumartesi günü öğle saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir markette yaşanan olayda alışveriş yapan kadınlardan biri, diğerini maske takmadığı için uyarmak istedi. Maskesiz kadının bu uyarıya sert bir şekilde cevap vermesinin ardından tartışma başladı.

SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Sözlü şekilde başlayan tartışma, kadınların kavgasına dönüştü. Yaşanan gerginlik, marketteki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Markette alışveriş yapan kadınların kavgası kameraya yansıdı!

Beylikdüzü, Cumartesi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Markette alışveriş yapan kadınların kavgası kameraya yansıdı! - Son Dakika


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