Son Dakika Haberleri: Markette alışveriş yaparken sular içinde kaldılar
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Markette alışveriş yaparken sular içinde kaldılar

1 saat önce

Markette alışveriş yaparken sular içinde kaldılarZONGULDAK - Zonguldak'ta bir vatandaşın alışveriş yaptığı market bir anda sular içinde kaldı.

Markette alışveriş yaparken sular içinde kaldılar

ZONGULDAK - Zonguldak'ta bir vatandaşın alışveriş yaptığı market bir anda sular içinde kaldı. Soğuksu semtinde çok sayıda dükkan sular altında kaldı. Üç saat boyunca bölgede mahsur kaldıklarını anlatan vatandaş, yaşadıklarını İHA'ya anlattı.

Kent merkezinde 17.00 sıralarında kuvvetli yağış etkisini gösterdi. Çok sayıda araç caddelerde mahsur kaldı. Öte yandan Terakki Mahallesi Soğuksu semti de sular altında kaldı. Caddedeki yollar adeta göle döndü. Bölgede bulunan çok sayıda işyerini ve banka şubesini de sular bastı.

Halk pazarında alışveriş yapan vatandaşlar aldıkları ürünlerle birlikte sular içerisinde güçlükle ilerlemeye çalıştı. Markette alışveriş yaparken bir anda sular içerisinde kaldıklarını anlatan Varol Gök, "Marketteydik, alışveriş yapıyorduk. Mağdur kaldık. Bir anda marketi su bastı. Alışveriş yapıyorduk. Sanki deniz oldu, sular dalga dalga içeriye girmeye başladı. Şu anda mağdur durumdayız. Bekliyoruz" diye konuştu.

İşyerleri sular altında kalan esnaflar temizleme çalışmalarını sürdürürken belediye ekipleri de tıkanan alt yapıları açarak temizlik çalışması başlattı.

Zonguldak, Genel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:21 Kaynak: İHA
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