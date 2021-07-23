Markette bıçaklı dehşet: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Markette bıçaklı dehşet: 1 ağır yaralı

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde bir zincir markete giren kişi, önceden husumetli olduğu öne sürülen market müdürünü bıçakla yaraladı. Daha sonra başka çalışanı da evine kadar bıçakla kovalayan şüpheli, kısa süre sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 10.00 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi Hoca Ahmed Yesevi Caddesi üzerinde bulunan bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre R.Y., önceden husumetli oldukları öne sürülen market müdürü Levent Y.'nin çalıştığı zincir markete gelerek kendisiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine R.Y., yanında getirdiği bıçakla Levent Y.'ye saldırdı. Bıçak darbeleriyle market müdürü yere yığılırken, bıçaklı saldırgan bu kez diğer market çalışanı Rıdvan E.'ye saldırmak istedi. Bıçaklı saldırganın kovaladığı Rıdvan E., yakındaki evine sığınarak kapıyı kilitledi.

Durumu kritik

Öte yandan olayda bıçakla yaralanan market müdürü Levent Y., sağlık ekipleri tarafından Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Bıçaklı saldırının yaşandığı yerde polis ekipleri ve Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.