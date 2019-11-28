Son Dakika Haberleri: Markette çıkan yangın hasara yol açtı
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Markette çıkan yangın hasara yol açtı

6 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir markette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir markette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bölgesel bir marketler zincirinin Servergazi Mahallesi'ndeki şubesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoğun dumanın olduğu olay yerinde itfaiye ekipleri maske takarak yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu yangını söndüren ekipler, market içindeki dumanı da tahliye etti.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Markette çıkan yangın hasara yol açtı

Merkezefendi, Denizli, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:19 Kaynak: AA
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