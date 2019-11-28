Markette çıkan yangın hasara yol açtı
6 saat önce
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir markette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:19 Kaynak: AA
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir markette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bölgesel bir marketler zincirinin Servergazi Mahallesi'ndeki şubesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yoğun dumanın olduğu olay yerinde itfaiye ekipleri maske takarak yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu yangını söndüren ekipler, market içindeki dumanı da tahliye etti.
Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı AK Parti'nin kurucu isimlerinden Fatma Bostan Ünsal: Yeni partiler, AK Parti'de büyük kopuşlara neden olacak Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren şüpheliler, hırsızlık yaparken yakalandı Son dakika: Hakkari'de 2 jandarma personeli yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu