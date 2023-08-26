Markette dans ettiği video ile gündem olan Nimet teyze 15 gündür kayıp - Son Dakika

Markette dans ettiği video ile gündem olan Nimet teyze 15 gündür kayıp

Son Güncelleme: 26.08.2023 10:48

Denizli'de alışveriş için gittiği bir markette sevdiği müziği duyunca kendinden geçen ve çantayı bırakıp ceketini çıkardıktan sonra dans eden emekli öğretmen Nimet İyice'den 15 gündür haber alınamıyor.

Denizli'de alışveriş yapmak için gittiği markette çalınan sevdiği şarkıyı duyunca bir genç gibi dans şovu yapması ile milyonların kalbine giren emekli öğretmen Nimet İyice'den 15 gündür haber alınamıyor.

VİDEOSUNU MİLYONLAR İZLEDİ

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde bulunan bir markete alışveriş için giren emekli öğretmen Nimet İyice, sevdiği müziği duyunca kendinden geçti ve elindeki çantayı bırakıp ceketini çıkardıktan sonra alanı adete sahneye çevirdi. O esnada kendisi izleyen çalışana sanatçı olduğunu ve dans etmeyi sevdiğini söyleyen yaşlı kadın, gençlere taş çıkarırcasına bale yapmaya başladı. Hayretler içerisinde yaşlı kadını izleyen çalışan ise hayretler içinde kaldı. Yaklaşık 1 dakika boyunca müzik eşliğinde eğlenen yaşlı kadının görüntüsü ise milyonlarca tıklanma aldı.

15 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

Samimiyeti ve doğallığı ile kısa sürede Türkiye'nin sevgisini kazanan Nimet İyice'den yakınları ve komşuları 15 gündür haber alamadı. İhbar üzerine polis ekibi tarafından Akkonak Mahallesi'ndeki evine girilen İyice'nin evde olmadığı tespit edildi. Herhangi bir iletişim kurulamayan İyice'nin nerde olduğu bilinmemesi üzerine yakınları tarafından kayıp başvuru yapıldı.

Kaynak: İHA

Merkezefendi, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Markette dans ettiği video ile gündem olan Nimet teyze 15 gündür kayıp - Son Dakika


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SON DAKİKA: Markette dans ettiği video ile gündem olan Nimet teyze 15 gündür kayıp - Son Dakika
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