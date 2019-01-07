Markette Eşekle Alışverişi Yapan Müdür Çıktı (2)
26 dakika önce
MARKETE 4 BİN 545 TL CEZAEşekle girdiği markette müşteri gibi alışveriş yapan kişinin marketin müdürü Halil Gün olduğu ortaya çıkmasının ardından, Niğde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından işlem başlatıldı.
MARKETE 4 BİN 545 TL CEZA
Eşekle girdiği markette müşteri gibi alışveriş yapan kişinin marketin müdürü Halil Gün
olduğu ortaya çıkmasının ardından, Niğde
Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından işlem başlatıldı. Markete 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na istinaden 4 bin 545 TL idari para cezası uygulandığı belirtirilken, Gün hakkında da adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:16 Kaynak: DHA
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