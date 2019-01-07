Son Dakika Haberleri: Markette Eşekle Alışverişi Yapan Müdür Çıktı (2)

Markette Eşekle Alışverişi Yapan Müdür Çıktı (2)

26 dakika önce

MARKETE 4 BİN 545 TL CEZAEşekle girdiği markette müşteri gibi alışveriş yapan kişinin marketin müdürü Halil Gün olduğu ortaya çıkmasının ardından, Niğde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından işlem başlatıldı.

Markette Eşekle Alışverişi Yapan Müdür Çıktı (2), System.String[]
MARKETE 4 BİN 545 TL CEZA

Eşekle girdiği markette müşteri gibi alışveriş yapan kişinin marketin müdürü Halil Gün olduğu ortaya çıkmasının ardından, Niğde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından işlem başlatıldı. Markete 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na istinaden 4 bin 545 TL idari para cezası uygulandığı belirtirilken, Gün hakkında da adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:16 Kaynak: DHA

Niğde, Halil Gün, Güncel
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