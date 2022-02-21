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MARKETTE GÖRÜP BAŞLADIĞI SATRANÇLA 6 AYDA ŞAMPİYON OLDU, MİLLİ TAKIM HAVUZUNA GİRMEYİ BAŞARDI - Son Dakika

MARKETTE GÖRÜP BAŞLADIĞI SATRANÇLA 6 AYDA ŞAMPİYON OLDU, MİLLİ TAKIM HAVUZUNA GİRMEYİ BAŞARDI

21.02.2022 10:37

HATAY'ın İskenderun ilçesinde annesiyle gittiği markette görüp, aldırdığı satranç takımıyla başladığı zeka oyununda üstün başarı sergileyen Elif Eylül Çalıkoğlu (7), milli takım havuzuna girmeyi başardı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde annesiyle gittiği markette görüp, aldırdığı satranç takımıyla başladığı zeka oyununda üstün başarı sergileyen Elif Eylül Çalıkoğlu (7), milli takım havuzuna girmeyi başardı. Elif Eylül'ün annesi Selin Çalıkoğlu, "Elif 6 aydır satranç oynuyor. Kısa sürede gösterdiği başarısıyla gurur duyuyoruz" dedi.

İskenderun'da 6 ay önce annesi Selin Çalıkoğlu ile markete giden Elif Eylül Çalıkoğlu'nun burada gördüğü satranç takımı dikkatini çekti. Annesine satranç takımını aldıran Elif, zeka oyununda kısa sürede kendisini geliştirdi. 22- 29 Ocak tarihleri arasında Antalya'da yapılan Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonaları'nda katılan Elif, gösterdiği performansla milli takım havuzuna girmeyi başardı.

Satranç oynamayı çok sevdiğini söyleyen Elif Eylül Çalıkoğlu, "Satrancı öğrenmek istedim ve böyle başladım. Sonra da iyi bir oyuncu oldum. Son yarışmada rakipler biraz zordu yine de dayandım. 3 saatlik bir maçta kaldım, rakip biraz zordu. Ama yine de milli takım havuzuna girdim. Milli takıma girmeyi çok istiyordum, annem ve babam da çok istiyordu ve hayallerim gerçek oldu. Satranç oynamak çok güzel. Bence herkes oynamalı, zihin oyunu, onu oynayan zeki olur" dedi.

6 AYDA ŞAMPİYONLUK GELDİ

Elif Eylül Çalıkoğlu'nun satranç öğretmeni Abdullah Onur Dağlı ise, "Elif ile birlikte 6 ay boyunca çok iyi ve sistemli bir şekilde dersimizi çalıştık, çalışmalar yaptık. 6 ayda ortalama bin 500 ile bin 600 arası soru çözdük kitaplardan. Bol bol maç yaptık. İlk turnuvasında Osmaniye'de şampiyon oldu. Ocak ayında da Türkiye şampiyonasına katıldı ve milli takıma girdi. Bundan sonraki yolu şampiyonluk. Hedefimiz milli takımda Türkiye şampiyonu olmak. İlk 3'e girmek ve oradan da kızımızı Avrupa'ya götürmek? diye konuştu.

Selin Çalıkoğlu da kızıyla gurur duyduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Markette gezerken bir gün satranç takımı gördü ve öğrenmek istediğini söyledi. O şekilde alıp, başladı. Onur hocamızı bulduk, katkısı çok fazla oldu. Elif çok severek, heves ederek oynadı. Bunun çok faydasını da gördük. Okulda da özellikle matematikte çok başarılı oldu. Çok mutlu, hayatının çok büyük bir parçası, çok büyük bir önemi oldu satranç. Antalya'daki milli sporcu havuzuna girmesi de bizi çok mutlu etti. Onu da çok mutlu etti amacı buydu, amacına ulaştı. Birlik olduk, beraber olduk hep birlikte bir yere geldik, inşallah devamı da gelecektir."

MARKETTE GÖRÜP BAŞLADIĞI SATRANÇLA 6 AYDA ŞAMPİYON OLDU, MİLLİ TAKIM HAVUZUNA GİRMEYİ BAŞARDI
MARKETTE GÖRÜP BAŞLADIĞI SATRANÇLA 6 AYDA ŞAMPİYON OLDU, MİLLİ TAKIM HAVUZUNA GİRMEYİ BAŞARDI
MARKETTE GÖRÜP BAŞLADIĞI SATRANÇLA 6 AYDA ŞAMPİYON OLDU, MİLLİ TAKIM HAVUZUNA GİRMEYİ BAŞARDI
MARKETTE GÖRÜP BAŞLADIĞI SATRANÇLA 6 AYDA ŞAMPİYON OLDU, MİLLİ TAKIM HAVUZUNA GİRMEYİ BAŞARDI

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İskenderun, Elif Eylül, Şampiyon, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARKETTE GÖRÜP BAŞLADIĞI SATRANÇLA 6 AYDA ŞAMPİYON OLDU, MİLLİ TAKIM HAVUZUNA GİRMEYİ BAŞARDI - Son Dakika


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