Markette hırsızlık yaparken yakalanan kadından pişkin savunma: Benim raporum var - Son Dakika
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Markette hırsızlık yaparken yakalanan kadından pişkin savunma: Benim raporum var

18.11.2022 12:04

İstanbul Güngören'de bulunan bir zincir markette hırsızlık yaptığı öne sürülen iki kadın, çalışanlar tarafından fark edildi. Kadınlardan biri kaçarken, diğer kadın içeride tutuldu. Marketin içindeki kadın, "Çalıyorum. Benim ekmeğim kusura bakma, benim raporum var, ne yapabilirler bana. Kendimi de öldürürüm, buradakileri de öldürürüm" diye bağırdı. Yaşananlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Posta Caddesi'nde bulunan bir zincir markete 12 Kasım Cumartesi akşam saatlerinde gelen 2 kadın içeride biraz gezdikten sonra iddiaya göre ellerine aldıkları ürünleri çantalarına ve yanlarındaki poşetlere doldurdu.

KADINLARDAN BİRİ İÇERİDE KISTIRILDI

Market çalışanları tarafından fark edilen kadınlar kaçmak istedi. Bir kadın kaçmaya çalıştığı sırada marketin kapısına sıkıştı. Çığlık atan kadın, sıkıştığı yerden kurtularak kaçtı. Diğer kadın ise market çalışanları tarafından içeride tutuldu. Çalışanlar durumu hemen polise haber verdi.

GÜNGÖREN'DE MARKETTEKİ HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ BENİM RAPORUM VAR NE YAPABİLİRLER BANA

"ÇALIYORUM, BENİM EKMEĞİM KUSURA BAKMA"

Marketin içinde tutulan kadın ise bağırarak çalışanlara, "Çalıyorum. Benim ekmeğim kusura bakma. Benim raporum var, ne yapabilirler bana. Polis beni almıyor. Alıp götürse bırakacak" dedi.

"İNŞALLAH BU BEBEK ÖLÜR"

Aynı anlarda telefonda biriyle de konuşan kadın şüphelinin karnını göstererek, Ben buradaki insanları öldüreceğim, kendimi de öldürteceğim. Ben neler yapacağım, görsünler. İnşallah bu bebek ölür" dediği duyuldu.

GÜNGÖREN'DE MARKETTEKİ HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ BENİM RAPORUM VAR NE YAPABİLİRLER BANA

O ANLAR KAMERADA

Hırsılık şüphelisi gözaltına alındı. Yaşananlar ise marketteki diğer müşteriler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Murad Mert: nasılsa cezası yok denetimli serbestlik alıyorlar... pişkinliğe bakarmısınız. az adalet Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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