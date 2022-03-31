Markette hırsızlık yaptığı söylenen kadın bir anda soyundu, müşteriler dondu kaldı - Son Dakika

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Sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa sürede viral oldu. Türkiye'de yaşanmadığı ve yurt dışında yaşandığı iddia edilen olaya göre markette hırsızlıkla suçlanan kadın, güvenlik görevlileriyle uzun bir süre tartışma yaşadı.

ALDIKLARINI YERE BIRAKTIRDILAR

Güvenlik ekipleri, hırsızlık yaptığı şüphelenen kadının aldığı tüm ürünleri yere bıraktırdı. Ardından ise kadın ve görevliler arasında itişme yaşandı.

BİR ANDA SOYUNDU

Görevlilere hırsızlık yapmadığını kanıtlamak isteyen kadın, bir anda eteğini kaldırarak iç çamaşırlarıyla kaldı. Bu sırada olaya tanık olan diğer müşteriler de büyük şaşkınlık yaşadı.