Markette hırsızlık yaptığı söylenen kadın bir anda soyundu, müşteriler dondu kaldı - Son Dakika
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Markette hırsızlık yaptığı söylenen kadın bir anda soyundu, müşteriler dondu kaldı

31.03.2022 15:22

Sosyal medyada paylaşılan bir video kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme aldı. Markette hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın, kendisini güvenlikçilere inandırmak için bir anda soyunmaya başladı. Bu sırada diğer müşterilerin de büyük şaşkınlık yaşadığı görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa sürede viral oldu. Türkiye'de yaşanmadığı ve yurt dışında yaşandığı iddia edilen olaya göre markette hırsızlıkla suçlanan kadın, güvenlik görevlileriyle uzun bir süre tartışma yaşadı.

ALDIKLARINI YERE BIRAKTIRDILAR

Güvenlik ekipleri, hırsızlık yaptığı şüphelenen kadının aldığı tüm ürünleri yere bıraktırdı. Ardından ise kadın ve görevliler arasında itişme yaşandı.

BİR ANDA SOYUNDU

Görevlilere hırsızlık yapmadığını kanıtlamak isteyen kadın, bir anda eteğini kaldırarak iç çamaşırlarıyla kaldı. Bu sırada olaya tanık olan diğer müşteriler de büyük şaşkınlık yaşadı.

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Sosyal Medya, Market, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Markette hırsızlık yaptığı söylenen kadın bir anda soyundu, müşteriler dondu kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Markette hırsızlık yaptığı söylenen kadın bir anda soyundu, müşteriler dondu kaldı - Son Dakika
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