Markette ilginç hırsızlık - Son Dakika
Üye Girişi

Markette ilginç hırsızlık

29.03.2022 10:46

Gaziantep'te bir markete giren kişinin reyonlara dizili haldeki alüminyum folyolardan birkaç parça kopararak ceketine sakladığı ilginç hırsızlık anları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Gaziantep'te bir markete giren kişinin reyonlara dizili haldeki alüminyum folyolardan birkaç parça kopararak ceketine sakladığı ilginç hırsızlık anları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki bir markette 26 Mart gecesi yaşandı. İddiaya göre markete giren bir kişi, market sahibinin göremeyeceği tarafa geçerek alüminyum folyoların olduğu rafa yöneldi. Alüminyum folyo rulolarından birkaç parça koparan kişi, parçaları ceketinin cebine sakladı. Folyoları cebine sakladıktan sonra marketten çıkan kişi kayıplara karıştı. Şahsın garip hareketlerinden şüphelenen market sahibi, ilginç hırsızlığı güvenlik kamera görüntülerini izleyince fark etti.

Anbean güvenlik kameralarına yansıyan alüminyum folyo hırsızlığı esnasında kişinin rahat tavırları dikkat çekti.

(Muhammet Abdulkadir Esen/ İHA)

Markette ilginç hırsızlık
Markette ilginç hırsızlık
Markette ilginç hırsızlık
Markette ilginç hırsızlık
Markette ilginç hırsızlık
Markette ilginç hırsızlık

YORUMLAR
500
Hırsızın çaldığı atla girdiği markette bu kez 200 bin TL'lik hırsızlık şoku Hırsızın çaldığı atla girdiği markette bu kez 200 bin TL'lik hırsızlık şoku Son dakika haber! Marketten hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı Son dakika haber! Marketten hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Markette ilginç hırsızlık - Son Dakika


Son Dakika
11:43 Yurt dışında tatil yapan Hande Erçel, bluzu için 12 bin TL, çantası için ise 24 bin TL ödedi
11:36 Son dakika! Edirne'de 4 kişilik bir aile, silahla vurulmuş halde ölü bulundu
11:33 Bir süredir haber alınamayan 26 yaşındaki polis memuru, peri bacasının içerisinde ölü bulundu
11:31 Mesut Özil'in takım arkadaşı Monreal: Onun tek sorunu herkesle sorunu olması
11:29 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıkladı: Teravih namazları camilerde cemaatle kılınacak
11:25 Putin'i sinirlendirecek hamle! 620 gizli Rus ajanın kimliklerini açığa çıkarıldı
11:22 29 Mart 2022 Salı gününde altının gram fiyatı 915 lira seviyesinden işlem görüyor
11:13 Yeni güne yükselişle başlayan dolar/TL 14,83 seviyelerinde işlem görüyor
10:52 Bahçeli "baraj altı" iddialarına çok sert: Kiralık anket şirketlerinin algı operasyonları bize sökmez!
11:06 Rus oligark Abramoviç de Dolmabahçe'de! Müzakerelere aracılık ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 11:52:49. #1.12#
SON DAKİKA: Markette ilginç hırsızlık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement