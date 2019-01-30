Son Dakika Haberleri: Markette Kadını Taciz Ettiği İddia Edilen Adama Kick Bokscudan Yumruk Kamerada

Markette Kadını Taciz Ettiği İddia Edilen Adama Kick Bokscudan Yumruk Kamerada

50 dakika önce

Markette kadını taciz ettiği iddia edilen adama kick bokscudan yumruk kamerada Kick boks antrenörü önce uyardı, sonra tek yumrukla bayılttıİZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, alkollü müşterinin tacizine uğradığını iddia eden market çalışanı kadının haber verdiği kick boks antrenörü,...

Markette kadını taciz ettiği iddia edilen adama kick bokscudan yumruk kamerada
Kick boks antrenörü önce uyardı, sonra tek yumrukla bayılttı

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, alkollü müşterinin tacizine uğradığını iddia eden market çalışanı kadının haber verdiği kick boks antrenörü, alkollü kişiyi tek yumrukta bayılttı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kick boks hocası, bayılan adamı sürükleyerek dışarı çıkardı.
Edinilen bilgiye göre olay, Karşıyaka ilçesinde bir markette meydana geldi. İddiaya göre, markete gelerek her gün içki isteyen adam, bir süredir markette çalışan kadına sataşıyordu. O müşteri yine kadının çalıştığı iş yerine geldi. İsmi öğrenilemeyen adam, yine iddiaya göre kadına küfür ederek sözlü tacizde bulundu. Market çalışanı kadın, adama dışarıya çıkmasını istedi; ama başarılı olamadı. Kadın daha önce ise yaşananları yan komşusu olan kick boks antrenörüne anlatmıştı. Hemen antrenör Coşkun Küçüksayraç'a mesaj atan kadın, yardım istedi.
Tek yumrukla nakavt etti
Bunun üzerine markete gelen Küçüksayraç, sarhoş olduğu iddia edilen adamı önce ikna etmek istedi; ama kendiside başarılı olamadı. Kick boks antrenörü Küçüksayraç, adamın küfür etmeye devam etmesi üzerine tek yumrukla bayılttı. Antrenör, ardından da bayılan adama bir kaç yumruk daha attıktan sonra sürükleyerek dışarı çıkardı. Yaşananlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Alkollü müşterinin tacizine maruz kaldığını iddia eden market çalışanı ise polisi arayarak şikayette bulundu. Olaya ilişkin soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.
HG-

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:34 Kaynak: İHA

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