Markette Kadını Taciz Ettiği İddia Edilen Adamı Tek Yumrukta Bayıltan Kickbokscu O Anları Anlattı

Markette kadını taciz ettiği iddia edilen adamı tek yumrukta bayıltan kickbokscu o anları anlattıCoşkun Küçüksayraç: "Böyle durumlarda hiç kimse dışarıda tepki vermiyor. Kadın adamı dövüyor kimse tepki vermiyor videoya çekiyor. İnsanların daha tepkili olması lazım."İZMİR - İzmir 'in Karşıyaka ilçesinde, alkollü müşterinin tacizine uğradığını iddia eden market çalışanı kadının haber verdiği kickboks antrenörü, alkollü kişiyi tek yumrukta bayılttı. Kickboks antrenörü Coskun Küçüksayraç yaşanan o anları anlattı.Karşıyaka ilçesinde bir markette meydana gelen olayda iddiaya göre, markete gelerek her gün içki isteyen adam, bir süredir markette çalışan kadına rahatsızlık veriyordu. O müşteri yine kadının çalıştığı iş yerine geldi. İsmi öğrenilemeyen adam, yine iddiaya göre kadına küfür ederek sözlü tacizde bulundu. Market çalışanı kadın, adama dışarıya çıkmasını istedi, ama başarılı olamadı. Kadın daha önce ise yaşananları anlattığı yan komşusu olan kick boks antrenörü Coşkun Küçüksayraç'tan yardım istedi. Bunun üzerine markete gelen Küçüksayraç, sarhoş olduğu iddia edilen adamı önce ikna etmek istedi, ama kendisi de başarılı olamadı. Kickboks antrenörü Küçüksayraç, adamın küfür etmeye devam etmesi üzerine tek yumrukla bayılttı."Cebinden bıçak veya silah çıkarma ihtimalide vardı"Marketteki kadına rahatsızlık veren kişi yaşanan olaydan önce mahallede başka kişilere de rahatsızlık verdiğini iddia eden Coşkun Küçüksayraç, "Bu olay gerçekleşmeden önce bahsedilen kişi defalarca kez aynı markette gitmiş. Onunla ilgili mahallede şikayetler var. Adam haplanıp geziyormuş. Sağdaki soldaki insanlara laf atıp küfür ediyormuş. Kimsede ilgilenmemiş. Ben esnafları ve mahallede bütün herkesi tanıdığım için bana ders sırasında bir telefon geldi. Ben koşa koşa gittim. O an adamın alkollü ve haplı olduğunu bilmiyordum ama haplıymış zaten. Dolasıyla o durumda cebinden bıçak veya silah çıkarma ihtimalide vardı" diye konuştu."İnsanlık vazifemi yaptım"Yaşanan olay sırasında hem kendisini hem de adamın bilinçsizce ağzından çıkan lafları engellemek durumunda olduğunu belirten Küçüksayraç, "Sonuçta karşısındaki bir kadındı. Hatta kadının yanında yaşlı bir teyze daha vardı. Kapıda da durdum ve hemen içeri girmedim. Çok ağır küfürler ve hakaretler ediyordu. Bir adamın ağzından çıkmaması gereken sözler söyledi. En başta kolundan çektim tekrar ağzından kötü sözler çıkmaya devam etti. O anda olayı bitirmek istedim. Yapılması gerekiyor muydu? Bence gerekiyordu. Çünkü son dönemlerde kadınlara ve kendini ifade edemeyen herkese karşı insanların, erkeklerin önce bir ağzına dikkat etmesi gerekiyor. Bu durumda bende normal insanlık vazifemi yaptım" şeklinde konuştu."İnsanların daha tepkili olması lazım"Kadına karşı taciz veya şiddet olaylarında insanların tepkisiz kaldığının altını çizen Küçüksayraç, "Böyle durumlarda hiç kimse dışarıda tepki vermiyor. Kadın adamı dövüyor kimse tepki vermiyor videoya çekiyor. İnsanların daha tepkili olması lazım. Kadınların da kendilerini savunabilir hale gelmesi lazım. Sonuçta bir erkekle aynı güçte değil. Bende burada yapmam gerekeni yaptığımı düşündüm" ifadelerini kullandı.