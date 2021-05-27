Markette kadınların kavgası karakolda bitti - Son Dakika

Markette kadınların kavgası karakolda bitti

Adana'da markette hırsızlık yaptığı öne sürülen kadın ve çocuklarıyla market çalışanı kadınlar arasında kavga çıktı

Kavgada market çalışanı kadınlar yaralandı

İki tarafta bir birinden şikayetçi olurken taraflar ifadesi alınıp serbest bırakıldı

ADANA - Adana'da markette hırsızlık yaptığı öne sürülen kadın ve çocuklarıyla market çalışanı kadınlar arasında kavga çıktı. Kavgada market çalışanı kadınlar yaralandı.

Edinile bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ayşe B. isimli şahıs markete gelerek alışveriş yapmaya başladı. 30 lira değerinde iki paket tereyağı alan kadın bunu çantasına koydu. Kasada çalışan Sıdıka D. Ayşe B.'nin tereyağı çaldığını öne sürüp şikayetçi olmak istedi. Bunun üzerine Ayşe B. "benim öksüzlerim var, yetimlerim var kimse duymasın zararınıza karşılık 750 lira vereyim" dedi.

Daha sonrada eve giden Ayşe B. kızı Refika B. (42), torunu M.K. ve Y.K.'ya durumu anlattı. Bunun üzerine Refika B. ve M.K. markete gelerek kavga çıkardı. Kavgada Sıdıka D. Cemile N. ve Fadime S.'ye saldırdı. Çıkan kavgada market çalışanları hafif şekilde yaralandı. Bunun üzerine market çalışanları kapıyı kilitleyip zanlıların çıkmasına izin vermeyerek polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis gelince kapı açılıp zanlılar yakalandı. Yaralı market çalışanları da ambulansa alındı. Zanlı kadınlar ise polis tarafından götürülürken "bunlar benim annemi gasp etti" dedi. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, ifadeleri alınıp serbest bırakıldı.