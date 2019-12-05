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Markette kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

6 saat önce

Bursa Gemlik Ticaret Meslek Lisesinde edebiyat öğretmenliği yapan 59 yaşındaki Muzaffer Atmaca, alışveriş için gittiği markette kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Markette kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti, System.String[]

Bursa Gemlik Ticaret Meslek Lisesinde edebiyat öğretmenliği yapan 59 yaşındaki Muzaffer Atmaca, alışveriş için gittiği markette kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.


Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gemlik Ticaret Meslek Lisesinde edebiyat öğretmenliği yapan Muzaffer Atmaca, alışveriş yapmak için gittiği markette fenalaştı. Fenalaşan öğretmeni farkeden vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Muzaffer Atmaca'yı Gemlik Devlet hastanesine götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Atmaca, hayatını kaybetti.


Edebiyat öğretmeni Muzaffer Atmaca'nın vefatı eğitim camiasında üzüntü ile karşılandı. - BURSA

Kalp Krizi, Gemlik, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:32 Kaynak: İHA
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