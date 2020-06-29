Markette karşılaştığı eski sevgilisi ve arkadaşını bıçakladı - Son Dakika

Markette karşılaştığı eski sevgilisi ve arkadaşını bıçakladı

Markette karşılaştığı eski sevgilisi ve arkadaşını bıçakladıKAYSERİ'de Abdurrahman E. (45), markette alışveriş yaparken karşılaştığı eski sevgilisi Güner A. (35) ve yanında bulunan arkadaşı Mustafa A.'yı bıçaklayarak yaraladı.

Markette karşılaştığı eski sevgilisi ve arkadaşını bıçakladı

Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti

KAYSERİ'de Abdurrahman E. (45), markette alışveriş yaparken karşılaştığı eski sevgilisi Güner A. (35) ve yanında bulunan arkadaşı Mustafa A.'yı bıçaklayarak yaraladı.

Olay, 11.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi, Gerede Caddesi üzerindeki markette meydana geldi. Abdurrahman E., markette alışveriş yaptığı sırada eski sevgilisi Güner A. ile karşılaştı. Abdurrahman E. ile Güner A. arasında sözlü tartışma başladı. Kavagaya dönüşen olayda Abdurrahman E., belinden çıkardığı bıçakla Güner A'yı 11, onun yanında bulunan arkadaşı Mustafa A.'yı ise 3 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Güner A., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Mustafa A. ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Abdurrahman E., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.

Mimarsinan, Kocasinan, Kayseri, Gerede, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 14:44 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Markette karşılaştığı eski sevgilisi ve arkadaşını bıçakladı - Son Dakika

Son Dakika

20:57 Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 20:34 Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti 17:44 Koronavirüs tedbirleri kapsamında Niğde ve Çankırı'da maske takma zorunluluğu getirildi 17:41 "Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 15:00 Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı 14:44 Sakarya'da cemaati küstüren imamın görev yeri değişecek 14:40 Baş ağrınızın nedeni diş sıkma olabilir 14:11 İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak 13:00 Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum 11:20 Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı 10:42 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı 08:54 Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti 08:16 Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı
20:57
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
20:55
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
20:34
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
20:20
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
20:19
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
20:16
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi
20:04
YKS'de çıkan "Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü" sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
20:00
Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti
19:57
Maske uyarısı yapan doktorlar, hasta ve yakınları tarafından darp edildi
19:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 21:06:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Markette karşılaştığı eski sevgilisi ve arkadaşını bıçakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]