Markette karşılaştığı husumetlisini başından vurarak öldürdü - Son Dakika
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Markette karşılaştığı husumetlisini başından vurarak öldürdü

13.10.2022 02:32
Markette karşılaştığı husumetlisini başından vurarak öldürdü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir kişi, markette karşılaştığı husumetlisini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir kişi, markette karşılaştığı husumetlisini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kemalpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet olduğu öne sürülen Burç Pehlivan (24) ile Ü.G., Kemalpaşa Caddesi üzerinde bir markette karşılaştı. Yaşanan arbedenin ardından şüpheli Ü.G., aracında bulunan pompalı tüfeği alıp Burç Pehlivan'a ateş etti. Şüpheli Ü.G., daha sonra aracına binip olay yerinden kaçtı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde başından vurulan Burç Pehlivan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Pehlivan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olaydan sonra aracına binip kaçan şüpheli Ü.G.'yi yakalamak için jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Jandarma, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Markette karşılaştığı husumetlisini başından vurarak öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Markette karşılaştığı husumetlisini başından vurarak öldürdü - Son Dakika
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