Markette Kasiyeri Dolandıran 2 Kadın, Güvenlik Kamerasında
1 saat önce
KAYSERİ'de müşteri gibi girdikleri markette tırnakçılık yöntemiyle kasiyerden 200 TL alarak kaçan 2 kadın, güvenlik kamerasına yansıdı.
KAYSERİ'de müşteri gibi girdikleri markette tırnakçılık yöntemiyle kasiyerden 200 TL alarak kaçan 2 kadın, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Melikgazi
ilçesine bağlı Gültepe
Mahallesi Köşk
Caddesi'ndeki markette meydana geldi. Markete müşteri gibi giren 2 kadın, aldıkları ürünlerle kasaya gitti. Kadınlardan birisi, 200 TL'lik banknotu bozması için kasiyere verdi. Kasiyer, 100, 50, 20 ve 10 TL'lik banknotlar verirken, kadın 5 TL'lik banknotlar istedi. Bu sırada diğer kadının konuşarak oyaladığı kasiyerden tırnakçılık yöntemiyle hem verdiği 200 TL'lik banknotu hem de 100, 50, 20 ve 10'lik banknotları alan kadınlar, marketten ayrıldı. Dolandırıldığını fark eden kasiyer, polise haber verdi. Ekipler, güvenlik kamerasından tespit ettikleri şüpheli 2 kadını yakalamak için çalışma başlattı.
- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:34 Kaynak: DHA
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