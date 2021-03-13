Son Dakika › Güncel › Markette kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı (2) - Son Dakika

Kayserililer hakem iyi mi kötü mü karar veremedi! Üst üste iki çelişkili açıklama

Bursa'da 22 aracı biçen ve 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı