Son Dakika Haberleri: Markette klip
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Markette klip

2 saat önce

İkili klip için de birlikte kamera karşısına geçti.

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İkili klip için de birlikte kamera karşısına geçti. Ahmet Can'ın yönettiği klip çekimleri markette gerçekleşti. Fulin, "Turgay çok enerjik. Çekimlerde eğlenceli anlar yaşadık. Adeta market sepeti klibimizin başrol oyuncusu gibi oldu" dedi.
Ahmet Can, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:12 
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