Markette klip
2 saat önce
İkili klip için de birlikte kamera karşısına geçti.
İkili klip için de birlikte kamera karşısına geçti. Ahmet Can
'ın yönettiği klip çekimleri markette gerçekleşti. Fulin
, "Turgay çok enerjik. Çekimlerde eğlenceli anlar yaşadık. Adeta market sepeti klibimizin başrol oyuncusu gibi oldu" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:12
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