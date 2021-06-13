Başiskele ilçesinde bir zincir markette meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, alışveriş yapmak için ilçede bulunan zincir marketin şubesine giden vatandaşlar, raflar arasında gezinirken ürünlerin arasında yılan olduğunu fark etti.
Yılanı görünce vatandaşlar panik içinde dışarı çıkarken, market görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince raftaki ürünlerin arasından çıkarılan yılan doğaya salındı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Markette korkutan anlar! Rafların arasından çıkan yılan panik yarattı - Son Dakika