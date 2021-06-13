Markette korkutan anlar! Rafların arasından çıkan yılan panik yarattı - Son Dakika

Başiskele ilçesinde bir zincir markette meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, alışveriş yapmak için ilçede bulunan zincir marketin şubesine giden vatandaşlar, raflar arasında gezinirken ürünlerin arasında yılan olduğunu fark etti.

PANİK İÇİNDE DIŞARI ÇIKTILAR

Yılanı görünce vatandaşlar panik içinde dışarı çıkarken, market görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince raftaki ürünlerin arasından çıkarılan yılan doğaya salındı.