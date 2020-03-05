Markette korkutan yangın: Patlamalar meydana geldi - Son Dakika
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Markette korkutan yangın: Patlamalar meydana geldi

16 dakika önce

Fatih'te kapalı bir markete çıkan yangında patlamalar meydana gelince mahallede korku dolu anlar yaşadı.

Markette korkutan yangın: Patlamalar meydana geldi, System.String[]

Fatih'te kapalı bir markete çıkan yangında patlamalar meydana gelince mahallede korku dolu anlar yaşadı. İtfaiye erleri marketin kepenklerini kırarak içeriye girip yangına müdahale etti.

Yangın, akşam saatlerinde Sümbül Mahallesi Eski Sarayönü Sokak'ta bulunan bir markette çıktı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın alt katındaki marketten henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Marketin üstünde bulunan apartmana dumanların yayılmasıyla apartman sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Kendilerini dışarı atan apartman sakinleri durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etmeye başladı. Marketin kepenklerinin kapalı olması nedeniyle ekipler yangına müdahale etmekte güçlük çekti. İtfaiye erleri marketin kepenklerini kırarak içeri girip yangına müdahale etti.

"PATLAMALAR OLMAYA BAŞLADI"

Marketin üstünde bulunan apartmanda kalan Abdulkadir Ortateke, korku dolu anlar yaşadıklarını ve marketin içinde patlamaların olduğunu belirterek, "Evde oturuyordum hanıma 'deprem mi oluyor?' dedim. Dışarıya çıktım patlamalar olmaya başladı. Kendimizi dışarı attık, ondan sonra itfaiye ekiplerine haber verdik" dedi.

Çıkan yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken markette maddi hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak üzere inceleme başlattı.

(İHA)

İtfaiye, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:00 Kaynak: İHA
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