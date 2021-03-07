Markette küçük çocuk ve annesini taciz etti, mahalleli tarafından dövüldü - Son Dakika

Markette küçük çocuk ve annesini taciz etti, mahalleli tarafından dövüldü

07.03.2021 19:17
Markette küçük çocuk ve annesini taciz etti, mahalleli tarafından dövüldü, System.String[]

ANTALYA'nın Serik ilçesinde dün markette 5 yaşındaki erkek çocuğu ve annesi Nesrin Ş.'ye cinsel organını gösterip kaçtıktan sonra ailenin şikayeti üzerine yakalanıp, ifadesinin andından serbest bırakılan şüpheli, bugün yine aynı ailenin yakınında görüldü.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde dün markette 5 yaşındaki erkek çocuğu ve annesi Nesrin Ş.'ye cinsel organını gösterip kaçtıktan sonra ailenin şikayeti üzerine yakalanıp, ifadesinin andından serbest bırakılan şüpheli, bugün yine aynı ailenin yakınında görüldü. Çocuğunu parkta oynatırken tacizcinin çevrede olduğunu farkeden ailenin tepkisi üzerine vatandaşlar müdahale etti. Darbedilen şüpheli olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

Serik'e bağlı Belek Mahallesi'ndeki sitede oturan Nesrin Ş., dün öğle saatlerinde 5 yaşındaki oğluyla markete gitti. Markette dolaştıkları sırada yanlarına yaklaşan bir erkek, iddiaya göre cinsel organını çıkarıp anne ve oğluna gösterdi. Nesrin Ş.'nin bağırması üzerine şüpheli olay yerinden kaçarak, uzaklaştı. Anne Nesrin Ş., kendisi ve oğlunu şoke eden olayın ardından eşi Niyazi Ş.'ye durumu bildirerek, polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis ekiplerince başlatılan çalışmada şüphelinin M.G. (65) olduğu belirlendi. M.G. polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İfadesinin ardından savcılığa sevk edilen M.G., serbest bırakıldı.

PARKTA GÖRÜNCE DARBETTİLERBugün saat 15.30 sıralarında oturdukları sitenin önündeki parka eşi Niyazi Ş. ile çocuğunu götüren Nesrin Ş., M.G.'nin parkın yakınlarında olduğunu fark etti. Niyazi ve Nesrin Ş. çiftinin yanı sıra durumdan haberdar olan diğer site sakinleri de M.G.'ye marketteki taciz nedeniyle tepki gösterdi. M.G., olay sırasında alkollü olduğunu ve pişmanlık duyduğunu söyledi. Site sakinleri M.G.'ye tepki gösterip, darbetti. Daha sonra durum polise haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, M.G.'yi gözaltına alıp, Belek Polis Merkezi'ne götürdü. Niyazi ve Nesrin Ş. ile site sakinleri M.G.'den şikayetçi olduklarını söyledi.'GÖRÜNTÜLER OLMASINA RAĞMEN SERBEST BIRAKILMIŞ'Niyazi Ş., "Olay dün meydana geldi. Eşimle çocuğum markette alışveriş yaparken etraflarında birinin dolandığını fark etmiş. Bu görüntülerde (marketin güvenlik kamerası) de sabit. Eşim tedirgin olunca çocuğumu yanına çekip şahsa market içerisinde geçmesi için yol vermiş. Bu sırada az ileriye giden şahıs montunun önünü açarak cinsel organını oğluma göstermiş. Eşim o tarafa döndüğünde eşim de görmüş. Bunun üzerine şikayetçi olduk. Gözaltına alındı. Bugün de evimin 10 metre mesafesindeki çocuk parkında aynı şahsı gördüm. Gayet rahat bir şekilde selam verdi. Alkolün etkisiyle böyle bir şey yaptığını söyledi. Çocuğum hala o parkta oyun oynuyor. Şahsın gayet rahat davranması beni tedirgin etti. Ben ve komşularımız sitede oturan herkes şahsa tepki gösterdi. Şahsın evimize çok yakın oturmasından ve bize bunun bilgisi verilmemesi bizi tedirgin etti. Serbest bırakılmasına diyecek bir şey yok. Görüntüler olmasına rağmen serbest bırakılmış. Şahıs kendisi de yaptığını inkar etmiyor. Şahıs şu an serbest. Yargıdan adalet bekliyoruz" dedi.'AYNI SİTEDE OTURDUĞUMUZU BUGÜN ÖĞRENDİK'Anne Nesrin Ş. ise "Cumartesi günü saat 14.20 sıralarında 5 yaşındaki oğlumla beraber markete gittik. Peşimizde olduğunu hissettiğim bir şahıs market içinde cinsel organını çocuğuma ve bana gösterdi. Şahıs sürekli reyonlar arasında çocuğumun peşinde olması nedeniyle şüphelendim. Çocuğumu yanıma alınca bu yaptığını oğlumla birlikte gördük. Tek başına olsa belki oğluma yapacaktı. Sapık diye bağırdığımda şahıs marketten kaçtı. Daha sonra polis gözaltına aldı. Şahsın daha önce okul servis şoförlüğü yaptığı dönemde de böyle bir taciz olayı olduğunu duyduk. Benim anladığım kadarıyla çocuğuma yönelik bir şeyler yapmak istemiş. Çocuğumu yanımdan ayırmadığım için bana da yaptı. Şahıs ile aynı sitede oturduğumuzu bugün öğrendik. Şahıs serbest kalıyor elini kolunu sallayarak geziyor. Ben adaletin tecelli etmesini ve şahsın tutuklanmasını istiyorum" diye konuştu.'OĞLAN ÇOCUĞUNA BUNU YAPAN KIZ ÇOCUĞUNA NELER YAPAR'Site sakini kadınlar da "Biz böyle insanları sitede ve çevremizde istemiyoruz. Serbest bırakılmamasını ve tutuklanmasını istiyoruz. Cezasını çeksin. 'Ben alkollüyüm yaşlıyım' diyerek küçük çocukları kandırmasın. Küçük çocukların dünyasını karartmasın. Oğlan çocuğuna bunu yapan kız çocuğuna neler yapar. Bu başkasının çocuğu da olabilir. Site sakinleri olarak psikolojimiz bozuldu" diyerek tepki gösterdi.

Yaşanan olayın ardından M.G., polis tarafından gözaltına alınarak, ifadesi için merkeze götürüldü. M.G.'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


Markette küçük çocuk ve annesini taciz etti, mahalleli tarafından dövüldü
Markette küçük çocuk ve annesini taciz etti, mahalleli tarafından dövüldü
Markette küçük çocuk ve annesini taciz etti, mahalleli tarafından dövüldü
Markette küçük çocuk ve annesini taciz etti, mahalleli tarafından dövüldü
Markette küçük çocuk ve annesini taciz etti, mahalleli tarafından dövüldü

Market, Polis, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Markette küçük çocuk ve annesini taciz etti, mahalleli tarafından dövüldü - Son Dakika


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