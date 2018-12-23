Son Dakika Haberleri: Markette Mahsur Kalan Kedi Alarmın Çalmasına Neden Oldu

Markette Mahsur Kalan Kedi Alarmın Çalmasına Neden Oldu

1 saat önce

Aydın'da markette alarmın çalmasına neden olan kedi, polis ekipleri ve market yetkilisince çıkartıldı.

Aydın'da markette alarmın çalmasına neden olan kedi, polis ekipleri ve market yetkilisince çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir marketin alarmının çalması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Markette hırsızlık olabileceği ihtimali üzerine çevreyi inceleyen ekipler, alarmın içerideki bir kediden dolayı çaldığını tespit etti.

Ekipler, kapıyı açmak için market yetkililerine durumu bildirdi.

Markete gelen yetkililerin kapıyı açmasıyla kedi dışarı çıktı.

Öte yandan, kedinin içeride bulunduğu anlarda, marketin kapısından bir an bile ayrılmayan bir başka kedi dikkati çekti.

Kediyle yakından ilgilenen iki polis memuru, hayvanın acıkmış olabileceğini düşünerek bir evden aldığı süt ve ekmeği kediye verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:31 Kaynak: AA

Polis, Aydın, Güncel
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