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Markette maskesiz gezen müşteriyi uyaran çalışan, silahla tehdit edildi - Son Dakika

Markette maskesiz gezen müşteriyi uyaran çalışan, silahla tehdit edildi

02.12.2021 16:36

Maltepe'de alışveriş için markete giren O.K., maske takması yönünde uyarılarda bulunan market çalışanlarına silah çekerek, tehdit etti. Şüpheli O.K. gözaltına alınırken, yaşanan olay anbean kameralara yansıdı.

Bugün Maltepe Değirmen Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir markette iddiaya göre O.K. alışveriş yapmak için markete girdi. Maske takmayan O.K., kasiyer ve görevliler tarafından uyarıldı.

SİLAHINI ÇIKARIP TEHDİT ETTİ

Çıkan tartışmada O.K. belinde bulunan silahı alarak havaya doğru tuttu, market çalışanlarına hakaret ve tehditlerde bulundu. Marketteki kişiler tarafından sakinleştirilen şüpheli, silahını beline koyarak marketten uzaklaştı. Market görevlileri durumu polise bildirdi.

41 AYRI SUÇTAN KAYDI VAR

Ekipler, iş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen şüphelinin O.K., olduğunu tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli O.K.'nın yapılan sorgulamasında 41 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi.

ÜZERİNDEN ŞARJÖR ÇIKTI

O.K.'nın yapılan kaba üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 1 adet mermi ele geçirildi. Şüpheli O.K'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Markette maskesiz gezen müşteriyi uyaran çalışan, silahla tehdit edildi

Maltepe, Market, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Markette maskesiz gezen müşteriyi uyaran çalışan, silahla tehdit edildi - Son Dakika


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