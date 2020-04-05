Markette okey oynarken yakalandılar, 4 bin 704 lira ceza yediler - Son Dakika

Van'da güvenlik güçleri tarafından bir markete yapılan baskında okey ve tavla oynayan 12 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 4 bin 704 lira idari para cezası kesildi.



Çaldıran ilçesine bağlı Beydoğan Mahallesi'nde güvenlik güçleri tarafından icra edilen önleyici kolluk faaliyeti esnasında İ.K. isimli şahsın marketinde kalabalık bir grubun olduğu tespit edildi. Güvenlik güçlerinin içeride yaptığı aramada okey ve tavla masalarının bulunduğu ve şahısların bu masalarda oyun oynadıkları görüldü. Korona virüs ile mücadele kapsamında sosyal mesafe kuralına uymayan Z.K., A.T., Y.A., Z.Y., A.Y., İ.K., C.A., A.M.A., M.A., Y.T., T.A. ve Z.A. isimli şahıslara 5326 Sayılı Kanun'un 32'nci maddesine muhalefetten kişi başı 392 TL olmak üzere toplam 4 bin 704 TL idari para cezası kesildi. - VAN