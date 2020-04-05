Markette okey ve tavla oynayanlara 392'şer TL 'sosyal mesafe' cezası - Son Dakika

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Markette okey ve tavla oynayanlara 392'şer TL 'sosyal mesafe' cezası
6 saat önce
VAN'ın Çaldıran ilçesinde markette okey ve tavla oynayan 12 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle kişi başı 392 TL olmak üzere, toplam 4 bin 704 TL idari para cezası kesildi.
VAN'ın Çaldıran ilçesinde markette okey ve tavla oynayan 12 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle kişi başı 392 TL olmak üzere, toplam 4 bin 704 TL idari para cezası kesildi.
Çaldıran ilçesi Beydoğan Mahallesi'nde İ.K.'nın işlettiği markette kalabalık bir grubun olduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri iş yerine baskın düzenledi. Yapılan kontrollerde okey ve tavla masalarının bulunduğu belirlendi. Markette oyun oynadıkları belirlenen 12 kişiye, koronavirüs ile mücadele kapsamında sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle kişi başı 392 TL olmak üzere toplam 4 bin 704 TL idari para cezası kesti.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 10:47 Kaynak: DHA
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