Markette plastik şişelerde satılan kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle markete yapılan operasyonda plastik şişeler içerisinde 739 litre benzin ve 105 litre motorin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Terme ilçesindeki bir markette kaçak akaryakıt satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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