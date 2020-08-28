Markette plastik şişelerde satılan kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Samsun'un Terme ilçesinde bir markette plastik şişelere konularak satılan kaçak akaryakıta el konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Terme ilçesindeki bir markette kaçak akaryakıt satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle markete yapılan operasyonda plastik şişeler içerisinde 739 litre benzin ve 105 litre motorin ele geçirildi.
Ele geçirilen motorinin ulusal marker ölçümlerinin geçerli çıkması üzerine market sahibine "Lisans almaksızın lisansa tabi faaliyet yapmak" suçundan idari işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 18:21 - Kaynak: AA
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