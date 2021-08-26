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Markette skandal olay! - Son Dakika

Markette skandal olay!

26.08.2021 13:16
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Londra'da, markete giren şahıs, işlenmiş et ve mikrodalgaya uygun ürünlere iğne ile bilinmeyen bir madde enjekte ettiği tespit edildi. Şahsın yakalanması sonrası marketten alışveriş yapan kişilerin yiyeceklerini çöpe atması konusunda uyarı yapıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın batısında yer alan Fulham Palace Yolu'nda, dün bir şahsın çevredekilere argo kelimeler kullanması ve yol üzerindeki dükkanlara girerek huzursuzluk vermesi üzerine polis çağrıldı. Olaya müdahale eden polis, kenti birbirine katan olaya ilişkin açıklama yaptı.

ŞAHIS TUTUKLANDI

Londra polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kentin batısında yer alan 3 süpermarkette işlenmiş et ve mikrodalgaya uygun ürünlere iğne ile bilinmeyen bir madde enjekte ettiği tespit edilen şahsın tutuklandığı kaydedildi.

KAÇ ÜRÜNE UYGULADIĞI HENÜZ BİLİNMİYOR

Polis, "Şu anda kaç ürünün ve bu ürünlerin neyle kontamine olduğu henüz bilinmiyor. Bölgedeki diğer işletmelerin olaya karışıp karışmadığını belirlemek için soruşturmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı. Polis, şahsın kamuya zarar verme niyetiyle ürünleri kontamine ettiği şüphesiyle sorgulandığını da kaydetti.

BÖLGE HALKINA ÇAĞRI: ALDIKLARINIZI ÇÖPE ATIN

Yaşanan olayın ardından dün akşam bölgedeki süpermarketlerden yiyecek satın alanlara, aldıkları yiyecekleri çöpe atmaları tavsiye edildi ve olayın yaşandığı 3 market kapatıldı.

Markette skandal olay!

England, Fulham, Londra, Polis, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Markette skandal olay! - Son Dakika Dünya


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