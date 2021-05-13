Markette soluk borusuna şeker kaçan çocuk çevredekilerin müdahalesi ile kurtarıldı - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir markette, yediği bayram şekeri soluk borusuna kaçan çocuğu müşterinin müdahalesi kurtardı.

Alınan bilgiye göre, dün Kızıltepe'nin Fırat Mahallesi'nde bir markette alışveriş yapan bir kişinin 4 yaşındaki çocuğunun yediği bayram şekeri soluk borusuna kaçtı.

Çocuğun nefes almakta güçlük yaşadığını fark eden ailesinin telaşlandığını gören müşterilerden Emrullah Anuştekin çocuğa müdahale etti.???????

Soluk borusuna kaçan şekerin çıkarılmasıyla çocuk rahat nefes almaya başladı.

O anlar marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.