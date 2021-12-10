Markette soygun girişimi! Kadın kasiyerin yaşadığı korku dolu anlar kamerada - Son Dakika

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'ndeki bir markete gelen yüzlerinde cerrahi maske, başları kapüşonla kapalı iki kişi bir süre içeride müşteri gibi dolaşmaya başladı.

KADIN KASİYERİ TEHDİT ETTİ

Market görevlilerinin şüphelendiği ve uzaktan izlemeye başladığı kişiler daha sonra kasaya yönelerek, kadın kasiyerden bütün paraları vermesini istedi. Bağırma sesleri üzerine iki görevli arkadaşlarına yardım etmek istedi ancak, tehdit nedeniyle yerlerinden kımıldayamadı.

PARALARI ÇALAMADAN KORKUP KAÇTILAR

Bir kadın görevli cep telefonu ile polisi aramaya çalıştı. İki soyguncu paraları çalamadan, korkup kaçtı. Olayın bildirilmesi üzerine sevk edilen polis güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.