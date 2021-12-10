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Markette soygun girişimi! Kadın kasiyerin yaşadığı korku dolu anlar kamerada - Son Dakika

Markette soygun girişimi! Kadın kasiyerin yaşadığı korku dolu anlar kamerada

10.12.2021 11:05

Avcılar'da bir markette iki kişi soygun girişiminde bulundu. Kadın kasiyeri tehdit ederek kasadaki parayı isteyen soyguncular, görevlilerin direnmesi üzerine korkup kaçtı. Markette yaşanan panik anları ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'ndeki bir markete gelen yüzlerinde cerrahi maske, başları kapüşonla kapalı iki kişi bir süre içeride müşteri gibi dolaşmaya başladı.

Markette soygun girişimi! Kadın kasiyerin yaşadığı korku dolu anlar saniye saniye kamerada

KADIN KASİYERİ TEHDİT ETTİ

Market görevlilerinin şüphelendiği ve uzaktan izlemeye başladığı kişiler daha sonra kasaya yönelerek, kadın kasiyerden bütün paraları vermesini istedi. Bağırma sesleri üzerine iki görevli arkadaşlarına yardım etmek istedi ancak, tehdit nedeniyle yerlerinden kımıldayamadı.

Markette soygun girişimi! Kadın kasiyerin yaşadığı korku dolu anlar saniye saniye kamerada

PARALARI ÇALAMADAN KORKUP KAÇTILAR

Bir kadın görevli cep telefonu ile polisi aramaya çalıştı. İki soyguncu paraları çalamadan, korkup kaçtı. Olayın bildirilmesi üzerine sevk edilen polis güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Markette soygun girişimi! Kadın kasiyerin yaşadığı korku dolu anlar kamerada
Markette soygun girişimi! Kadın kasiyerin yaşadığı korku dolu anlar kamerada
Markette soygun girişimi! Kadın kasiyerin yaşadığı korku dolu anlar kamerada

Yeşilkent Mahallesi, Avcılar, Market, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Markette soygun girişimi! Kadın kasiyerin yaşadığı korku dolu anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Markette soygun girişimi! Kadın kasiyerin yaşadığı korku dolu anlar kamerada - Son Dakika
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