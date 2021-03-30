ANTALYA Markette taciz iddiasına 2 yıl 11 ay hapis ve adli kontrolle tahliye - Son Dakika

ANTALYA Markette taciz iddiasına 2 yıl 11 ay hapis ve adli kontrolle tahliye

30.03.2021 14:14

Markette taciz iddiasına 2 yıl 11 ay hapis ve adli kontrolle tahliyeANTALYA'da markete gelen 14 yaşındaki Y.K.'ye sarılarak maskesini çıkarmaya çalışıp tacizde bulunduğu öne sürülen market sahibi Yeter K.

Markette taciz iddiasına 2 yıl 11 ay hapis ve adli kontrolle tahliye

ANTALYA'da markete gelen 14 yaşındaki Y.K.'ye sarılarak maskesini çıkarmaya çalışıp tacizde bulunduğu öne sürülen market sahibi Yeter K. (47), tutuklu olarak yargılandığı davada 2 yıl 11 ay hapis cezası alarak adli kontrolle serbest kaldı.

Olay, ocak ayında Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Alışveriş yapmak için gelen Y.K.'nin kolundan tutan market sahibi Yeter K., "Neredeydin. Sen niye bu kadar güzelsin. Senin sevgilin var mı?" diye sordu. Daha sonra sarılıp tacizde bulunduğu öne sürülen market sahibi Yeter K.'yi eliyle ittiren Y.K., eve gidip odasına kapandı. Sürekli gözyaşı döken Y.K., olayı anne ve babasına anlattı.

TUTUKLANDI

Markete giden küçük kızın babası H.K., kendisine 'Ben ettim, sen etme' diye yalvaran şüpheliyi polise şikayet etti. Markete gelen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yeter K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliye sevk edilen ve 'cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklanan Yeter K.'nın, küçük kızı 1.5 yıldır taciz ettiği öne sürüldü.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Yeter K., ikinci duruşmada hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Yeter K., duruşmaya SEGBİS ile katılırken, mağdur yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Sanık son sözünde tacizi kabul etmezken, mahkeme heyeti de olayın 'sarkıntılık' düzeyinde kaldığına kanaat getirerek, sanığa 2 yıl 11 ay hapis cezası verdi. Yeter K., bu kararla adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

AİLE VE AVUKAT KARARA TEPKİLİ

Duruşma sonunda karara tepki gösteren mağdur çocuğun babası Hasan K., kızının psikolojisinin bozulduğunu belirterek, "Kararı kabul etmiyorum. Kızımı artık tek başına markete gönderemiyoruz. Tek başına kalamıyor. Çünkü hala olayın etkisinde. Ben bazen kendi çocuğuma bile dokunamıyorum. Hukuki süreci sonuca kadar takip edeceğim" dedi.

Ailenin avukatı Mahir Altundağ ise olay güvenlik kamerası görüntüleri ile sabit olmasına rağmen sanığa ödül mahiyetinde ceza verildiğini ileri sürdü. Avukat Altundağ, "Olay toplumun kanayan yarası olan çocuğun cinsel istismarıdır. Mahkeme sanığa en alt sınırdan 2 yıl 11 ay gibi ceza vererek adeta ödüllendirmiştir. Umuyoruz ki bu aramızda dolaşan, bilmediğimiz failler için emsal teşkil etmesin. Sürecin takipçisi olacağız" diye konuştu.

ANTALYA Markette taciz iddiasına 2 yıl 11 ay hapis ve adli kontrolle tahliye
ANTALYA Markette taciz iddiasına 2 yıl 11 ay hapis ve adli kontrolle tahliye
ANTALYA Markette taciz iddiasına 2 yıl 11 ay hapis ve adli kontrolle tahliye
ANTALYA Markette taciz iddiasına 2 yıl 11 ay hapis ve adli kontrolle tahliye
ANTALYA Markette taciz iddiasına 2 yıl 11 ay hapis ve adli kontrolle tahliye
ANTALYA Markette taciz iddiasına 2 yıl 11 ay hapis ve adli kontrolle tahliye

Muratpaşa, Antalya, Market, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Markette taciz iddiasına 2 yıl 11 ay hapis ve adli kontrolle tahliye - Son Dakika


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