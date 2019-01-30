Markette Tacize Kick Bokscu Dayağı
1 saat önce
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde alkollü müşterinin tacizine uğradığını iddia eden market çalışanı kadının haber verdiği kick boks antrenörü, alkollü kişiyi tek yumrukta bayılttı.
İzmir
'in Karşıyaka
ilçesinde alkollü müşterinin tacizine uğradığını iddia eden market çalışanı kadının haber verdiği kick boks antrenörü, alkollü kişiyi tek yumrukta bayılttı. Edinilen bilgiye göre olay, Karşıyaka ilçesinde bir markette meydana geldi. İddiaya göre, markete gelerek her gün içki isteyen adam, bir süredir markette çalışan kadına sataşıyordu. O müşteri yine kadının çalıştığı iş yerine geldi. İsmi öğrenilemeyen adam, yine iddiaya göre kadına küfür ederek sözlü tacizde bulundu. Market çalışanı kadın, adama dışarıya çıkmasını istedi, ama başarılı olamadı. Kadın daha önce ise yaşananları yan komşusu olan kick boks antrenörüne anlatmıştı. Hemen antrenör Coşkun Küçüksayraç'a mesaj atan kadın, yardım istedi.
TEK YUMRUKLA NAKAVT ETTİ
Bunun üzerine markete gelen Küçüksayraç, sarhoş olduğu iddia edilen adamı önce ikna etmek istedi, ama kendisi de başarılı olamadı. Kick boks antrenörü Küçüksayraç, adamın küfür etmeye devam etmesi üzerine tek yumrukla bayılttı. Antrenör, ardından da bayılan adama bir kaç yumruk daha attıktan sonra sürükleyerek dışarı çıkardı. Yaşananlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Alkollü müşterinin tacizine maruz kaldığını iddia eden market çalışanı ise polisi arayarak şikayette bulundu. Olaya ilişkin soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:46 Kaynak: İHA
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