Markette telefon hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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Markette telefon hırsızlığı kamerada

10.06.2022 18:50

Markette telefon hırsızlığı kamerada Samsun'da bir markete sigara almaya giden genç, kasiyerin önündeki cep telefonunu çalarken güvenlik kamerasına yakalandı.

Markette telefon hırsızlığı kamerada

SAMSUN - Samsun'da bir markete sigara almaya giden genç, kasiyerin önündeki cep telefonunu çalarken güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'ndeki Mehmet Yeşer'e ait markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete müşteri olarak gelen kimliği belirsiz bir genç kasiyerden sigara istedi. Kasiyer arkasındaki reyondan sigara almak için hamle yaptığı sırada kimliği belirsiz genç markete ait içinde 2 bin müşterinin telefon kayıtları bulunan cep telefonunu alıp pantolonunun arka cebine koydu. Sigaranın parasını ödeyen genç çaldığı telefonla birlikte marketten ayrıldı. Markete ait müşterilerin arayıp sipariş verdiği cep telefonunun kayıp olduğunun fark edilmesi üzerine işyerinin güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Yapılan incelemede hırsızlık olayının saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği ortaya çıktı.

İşyeri sahibi Mehmet Yeşer telefondan çok, içindeki müşteri numaralarına üzüldüğünü belirterek hırsızın yakalanıp cezalandırılması için polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Markette telefon hırsızlığı kamerada
Markette telefon hırsızlığı kamerada
Markette telefon hırsızlığı kamerada
Markette telefon hırsızlığı kamerada
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Markette telefon hırsızlığı kamerada - Son Dakika

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