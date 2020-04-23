Markette torpilli şaka kamerada - Son Dakika

Markette torpilli şaka kamerada

ANTALYA - Antalya'da market sahibi arkadaşıyla sohbet ederken şaka amaçlı torpil patlattı. Ansızın patlayan torpilden korkan arkadaşı dışarıya kaçarken o hali kamera görüntülerine yansıdı.

Antalya'nin Serik ilçesinde market sahibinin arkadaşına yaptığı şaka güvenlik kamerasına yansıdı. Serik İlçesi Boğazkent mahallesinde markette sohbet ederken arkadaşların şakası gülümsetti. Market sahibi ile arkadaşlarına şaka yapmayı planlayan gençler sohbet ederken torpili ateşledi. Ansızın patlayan torpilin çıkardığı ses sonrası dışarıya kaçarken hali güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrası gülümseten görüntüler sonrası olayın kahramanı arkadaşlarının yaptığı şakaya kızdığı öğrenildi.