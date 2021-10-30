Markette Türk bayrağını gören çocuğun yaptığı duygulandırdı - Son Dakika

Diyarbakır'da yaşayan 8 yaşındaki çocuğun bayrak hassasiyeti haberi okuyanları duygulandırdı. Yaşına rağmen bayrak bilinci yüksek olan çocuğa Türkiye'nin her yerinden tebrik yağdı.

SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

Yenişehir ilçesinde dün markete giren bir erkek çocuk, iş yerinin kapısına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla asılan bayrağı fark etti. 8'li yaşlarda olduğu tahmin edilen çocuk, geri dönüp bayrağı öptü. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasın yansıdı. Çocuk, alışveriş yaptıktan sonra marketten ayrıldı.