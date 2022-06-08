Markette yapılan kontrolde çok sayıda tarihi geçmiş ürün ele geçirildi - Son Dakika
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Markette yapılan kontrolde çok sayıda tarihi geçmiş ürün ele geçirildi

08.06.2022 12:12
Markette yapılan kontrolde çok sayıda tarihi geçmiş ürün ele geçirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de zabıta ekipleri tarafından bir markete yapılan denetimde, çok sayıda tarihi geçmiş ürün ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de zabıta ekipleri tarafından bir markete yapılan denetimde, çok sayıda tarihi geçmiş ürün ele geçirildi. Markete cezai işlem uygulanırken, tarihi geçmiş ürünler ise imha edildi.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Çay Mahallesi'ndeki bir markete denetim yaptı. Denetimde ekipler, raflardaki bazı ürünlerin son kullanma tarihinin geçtiğini tespit etti. Son kullanma tarihi geçen çok sayıda ürüne el koyan zabıta ekipleri, Tarım İl Müdürlüğü'ne de bilgi verdi. Markete cezai işlem uygulanırken, ürünler ise imha edildi. - DÜZCE

YORUMLAR
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Markette çok miktarda kaçak tütün ürünü ele geçirildi Markette çok miktarda kaçak tütün ürünü ele geçirildi Alkol ve tütün kaçakçıları çok sayıda ürünle yakalandı Alkol ve tütün kaçakçıları çok sayıda ürünle yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Markette yapılan kontrolde çok sayıda tarihi geçmiş ürün ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Markette yapılan kontrolde çok sayıda tarihi geçmiş ürün ele geçirildi - Son Dakika
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