Marketteki çelik kasayı spiralle kesip 80 bin TL'lik vurgun yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marketteki çelik kasayı spiralle kesip 80 bin TL'lik vurgun yaptı - Son Dakika

Marketteki çelik kasayı spiralle kesip 80 bin TL'lik vurgun yaptı

7 saat önce

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde girdiği marketin kasasını spiralle kesip, 80 bin TL çalan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Marketteki çelik kasayı spiralle kesip 80 bin TL'lik vurgun yaptı, System.String[]

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde girdiği marketin kasasını spiralle kesip, 80 bin TL çalan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 8 Ocak'ta Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan bir markete giren şahıs, içeride bulunan çelik kasayı spiralle keserek içini açtı. Kasada bulunan 80 bin TL parayı alan şahıs kayıplara karıştı. Markete gelen iş yeri sahibi kasadaki paraların çalındığını anlayınca durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı.

KASALARI AÇMAK İÇİN KULLANDIĞI APARATLARLA YAKALANDI

Ekipler tarafından yapılan güvenlik kamerası incelemeleri neticesinde kasadaki 80 bin TL parayı çalan şahsın K.S. olduğu belirlendi. Ekipler tarafından şahsın yakalanması için İstanbul'da belirlenen adresine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda K.S. yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda şahsın hırsızlık sırasında kasaları açmak için kullandığı aparatlar ele geçirildi. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şahsın 2 farklı suç kaydının olduğu belirlendi.

Şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(Murat Kanber/İHA)

Kocaeli, Darıca, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:05 Kaynak: İHA
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