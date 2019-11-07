Son Dakika Haberleri: Marketteki cep telefonu hırsızlığı kamarada
Son Dakika Güncel Marketteki cep telefonu hırsızlığı kamarada

Marketteki cep telefonu hırsızlığı kamarada

6 saat önce

ANKARA'da, bir market zincirinin şubesinden 2 bin 500 TL değerindeki cep telefonunu çalan M.M., polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Marketteki cep telefonu hırsızlığı kamarada, System.String[]

ANKARA'da, bir market zincirinin şubesinden 2 bin 500 TL değerindeki cep telefonunu çalan M.M., polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan M.M., tutuklanırken, olay anı ise anbean marketin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, 1 Kasım günü öğlen saatlerinde, bir market zincirinin Altındağ ilçesi Rüzgarlı Caddesi'ndeki şubesinde meydana geldi. Markete giren M.M., iddiaya göre elektronik eşya reyonuna gidip, bir süre burada oyalandı. Daha sonra bir aletle cep telefonlarının olduğu dolabı açan M.M., alarmı etkisiz hale getirdi. 2 bin 500 TL değerindeki cep telefonunu alan M.M. daha sonra kasa yanındaki sakızlardan alıp, parasını ödedikten sonra marketten çıktı.

O ANLAR KAMERADA

Bir süre sonra güvelik kamerası görüntülerini izleyen işletmeci, M.M.'nin hırsızlık yaptığını fark etti. Durumu polise bildiren, iş yeri sahibi, konuyla ilgili şikayetçi oldu. Markete gelen İl Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine çalışma başlattı.

TUTUKLANDI

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüpheli M.M.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmada M.M.'nin adresi belirlendi. Adrese operasyon düzenleyen Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ulus ve Kızılay Meydanı'nda görev yapan Güven Timleri, M.M.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul eden M.M., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Ankara, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Valiliği'nden Fatih'te 4 kardeşin ölümüyle ilgili açıklama: Siyanür düzeyleri öldürücü olarak değerlendirildi
Taksiciden turiste şantaj: 150 lira vermezsen telefonunu havalimanına geri götürürüm Eşinin banyoya saat görünümlü gizli kamera koyduğunu fark eden kadın, suç duyurusunda bulundu Şişli'de kontrolden çıkan otomobil evin salonuna daldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 04:28:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marketteki cep telefonu hırsızlığı kamarada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]