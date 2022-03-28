MARKETTEKİ HIRSIZLIK KAMERADA - Son Dakika
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MARKETTEKİ HIRSIZLIK KAMERADA

28.03.2022 14:52

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir markete giren 2 kişi, 6 dakikada 200 bin lira değerinde alkol ve sigarayı çuvala doldurup kaçtı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir markete giren 2 kişi, 6 dakikada 200 bin lira değerinde alkol ve sigarayı çuvala doldurup kaçtı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Yukarı Kocayatak mahallesindeki bir markette gece saatlerinde meydana geldi. Markete gelen 3 kişiden biri dışarıda gözcülük yaptı. Diğer iki kişi maske takarak markete girdi. Şüpheliler alkol ve sigara reyonunda bulduklarını ellerindeki çuvala doldurdu. İki kişi dakikalar içerisinde 200 bin lira değerinde ürünü çuvala doldurdu, sonrasında geldikleri araca binerek hızla uzaklaştı. İhbar üzerine markete gelen dükkan sahipleri ise gördükleri karşısında şaşkına döndü. Polis ekiplerinin hırsızları bulmak için geniş çaplı inceleme başlattığı öğrenildi.

Hırsızlık anı marketteki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde markete gelen 2 kişinin elindeki çuvala önlerine ne geldiyse kattığı görüldü.

MARKETTEKİ HIRSIZLIK KAMERADA
MARKETTEKİ HIRSIZLIK KAMERADA
MARKETTEKİ HIRSIZLIK KAMERADA

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Hırsızlık, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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