Marketteki Kadına Taciz Şüphelisi, Kiks Boksçu Tarafından Etkisiz Hale Getirildi
28 dakika önce
İZMİR'de bir markete gelen ve alkollü olduğu önü sürülün kişi, kadın çalışanı taciz ettiği iddiasıyla, komşu spor salonu işletmecisi kick boks antrenörü Coşkun K. tarafından yumrukla yere düşürülüp, sürüklenerek dışarı çıkarıldı.
İZMİR'de bir markete gelen ve alkollü olduğu önü sürülün kişi, kadın çalışanı taciz ettiği iddiasıyla, komşu spor salonu işletmecisi kick boks antrenörü Coşkun K. tarafından yumrukla yere düşürülüp, sürüklenerek dışarı çıkarıldı.
Olay, İzmir
'in Karşıyaka
ilçesinde bir markette meydana geldi. İddiaya göre, markete gelen ve alkollü olduğu öne sürülen adı öğrenilemeyen erkek, kadın çalışana küfür ederek, tacize kalkıştı. Market çalışan kadın, adamın dışarı çıkmasını istedi ancak başarılı olamadı. Kadın bunun üzerine yan taraftaki spor salonunda bulunan kick boks antrenörü Coşkun K.'dan yardım istedi. Coşkun K., önce adamı ikna etmeye çalıştı ancak küfür edince yumruk attı. Bayılan kişi, sürüklenerek market dışına çıkarıldı. Bu anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli, polise teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
- İzmir
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:10 Kaynak: DHA
Hastalık Yüzünden Sevdiğim Kadını Öldürdüm Dedi, Müebbet Aldı
77 Yaşındaki Bakkal, Kendisini Dolandırmak İsteyen Kişiye Attığı Tokatla Sosyal Medyada Fenomen Oldu
İzmir Alkollü Müşteriyi Yumruklayarak Bayılttı, Sürükleyerek Dışarı Çıkardı
Akşener'den Çarpıcı Karar! 2 Kritik Yeri AK Parti ve MHP'ye Bıraktı