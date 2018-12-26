Son Dakika Haberleri: Marketteki Kadınların Boks Maçı Gülümsetti

Marketteki Kadınların Boks Maçı Gülümsetti

52 dakika önce

Adıyaman'da bir markete giren 2 kadın, rafta bulunan boks eldivenlerini giyerek kısa bir boks maçı yaptı.

Adıyaman'da bir markete giren 2 kadın, rafta bulunan boks eldivenlerini giyerek kısa bir boks maçı yaptı. Kadınların komik anlarını kaydeden güvenlik kamerası görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu Orta yaşta iki kadın, bir marketler zincirinin Adıyaman kent merkezindeki şubesine girerek raftaki boks eldivenlerini giydi. İlk kez eldivenleri giydikleri tahmin edilen kadınlar, sonra birbirleri ile kısa bir boks maçı yaptı. Marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen eğlenceli görüntüler sosyal medyaya düştü. İzleyenlerin kahkahaya boğulduğu görüntülerde kadınlar, 'yenilgisiz' Dünya Boks Konseyi (WBC) Uluslararası Şampiyonu kadın boksör Heather Hardy'i aratmadı. Bir süre karşılıklı boks teknikleri ile hamle yapan kadınlar daha sonra sanki seyirciler önünde maç yapıyormuş gibi seyircileri selamlayarak boks eldivenlerini aldıkları yere bıraktı. Kadınlar alışverişlerine kaldıkları yerden devam etti

(Ahmet Arslantaş/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:26 Kaynak: İHA

Adıyaman, Spor
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