Marketteki Soygun Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Malatya
'da bir marketteki kar maskeli silahlı soygun, güvenlik kameralarına yansıdı. Merkez Battalgazi
ilçesi Cirikpınar Mahallesi'ndeki bir markete giren yüzü maskeli şüpheli, elindeki pompalı tüfekle market çalışanını tehdit ederek kasadaki paraları alıp kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kar maskeli soyguncunun yakalanması için çalışma başlatıldı.
Öte yandan 6 Şubat'ta meydana gelen soygun iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Görüntülerde, soygunu gerçekleştiren kar maskeli şüphelinin elinde pompalı tüfekle market içinde dolaştığı görülüyor. Kasada market çalışanını bulamayan şüpheli, market içindeki çalışana silahı doğrultarak, kasaya götürüyor. Kasayı açtıran soyguncu, paraları alarak, kaçıyor.