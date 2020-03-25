Marketteki sütleri içip, görüntülerini sosyal medyada paylaşan çocuk yakalandı - Son Dakika

Adıyaman'da, market raflarındaki sütleri içen ve bu anları sosyal medyada paylaşan çocuk yakalandı.

Bir kişinin market rafındaki süt kutusunu açıp içtikten sonra tekrar rafa koymasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, görüntülerde yer alan şüphelinin 15 yaşındaki M.M.T. olduğunu belirledi.

Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda, M.M.T. insan sağlığını tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.