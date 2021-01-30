Marketteki yangında faciadan dönüldü - Son Dakika

Marketteki yangında faciadan dönüldü

30.01.2021 23:22

Marketteki yangında faciadan dönüldü Orhangazi'de Tekke Mahallesi, Recepzade Sokak üzerindeki bir markette buzdolabından çıktığı tahmin edilen yangında peş peşe patlamalar meydana geldi.

Marketteki yangında faciadan dönüldü

BURSA - Orhangazi'de Tekke Mahallesi, Recepzade Sokak üzerindeki bir markette buzdolabından çıktığı tahmin edilen yangında peş peşe patlamalar meydana geldi. Marketteki zeytin ve turşu bidonları ile tenekelerinin patladığı yangında marketin üst katındaki evlerde oturanlar büyük bir panikle dışarı çıktı. Apartmanın en üst katında oturan Suriyeli bir aile ve 3 küçük çocuğu ise polis ekipleri tarafından evden çıkarılıp ambulansta ilk müdahaleleri yapıldı.

Yangın saat 20.45 sıralarında Orhangazi'de Tekke Mahallesi Recepzade Sokak üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Alınan bilgilere göre Suriyeli Mahmut Abdubaş isimli bir şahsa ait markette saat 20.45 sıralarında yangın çıktı. Yangının marketi sarması üzerine market içinde bulunan zeytin ve turşu bidonları ile tenekeleri arka arkaya patladı.

Çevrede büyük panik yaşandı

Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu esnada yangın esnasında meydana gelen patlamalardan dolayı çevrede büyük panik yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

Çocukları polis tahliye etti

Yangın nedeniyle apartmanın üst katlarında oturan vatandaşlar ve Suriyeli bir aile panikle evden dışarı çıktı. Apartmanın en üst katındaki dairede oturan Suriyeli bir aile olduğu ve evde küçük çocuklar bulunduğu ihbarı ile birlikte polis ekipleri apartmana daldı. En üst kattaki aile ve 3 küçük çocuğu polis ekipleri kucaklayıp tahliye etti. Dumandan etkilenen anne ile çocuklarına olay yerine çağrılan ambulansta müdahale edildi.

Polis ve itfaiye ekipleri inceleme yaptı

Yangın söndürüldükten sonra İtfaiye ekipleri ve polis ekipleri markette incelemelerde bulundu. İtfaiye ekipleri yangının marketteki bir buzdolabında yaşanan kısa devreden çıkmış olabileceği, patlamaların ise markette bulunan zeytin ve turşu bidonları ile tenekelerinden dolayı yaşandığı ihtimali üzerinde duruyor.

Marketteki yangında faciadan dönüldü
Marketteki yangında faciadan dönüldü
Marketteki yangında faciadan dönüldü
Marketteki yangında faciadan dönüldü

İtfaiye, Yangın, Bursa, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Marketteki yangında faciadan dönüldü - Son Dakika


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