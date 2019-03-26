Marketten 12 Saniyede Hırsızlık Kamerada

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki markete içecek alma bahanesiyle giren kimliği belirsiz 2 kişiden 1'i, işletme sahibi başka işle uğraşırken, çekmecedeki 150 lirayı 12 saniyede çaldı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki markete içecek alma bahanesiyle giren kimliği belirsiz 2 kişiden 1'i, işletme sahibi başka işle uğraşırken, çekmecedeki 150 lirayı 12 saniyede çaldı. Hırsızlar, marketten kaçarken, bu anlar, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.



Hırsızlık olayı, dün saat 10.00 sıralarında, İncilipınar Mahallesi'ndeki Süleyman Yerlikaya'ya ait markette meydana geldi. Markete içecek alma bahanesiyle yanındaki kadınla markete giren kimliği belirsiz kişi, işletme sahibi toptancıdan malzeme aldığı sırada, kasadaki 150 lirayı 12 saniyede çaldı. İkili, daha sonra marketten çıkarak, kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Bir süre sonra kasaya bakınca paranın çalındığını fark eden Yerlikaya, polise başvurdu. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, ikilinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.



Marketinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili Süleyman Yerklikaya, "Sabah toptancı gelmişti. Toplantıdan ürünleri almak için dışarı çıkmıştım. İçecek alacaklarını söyleyen 2 kişi dükkana girdi. Kasada, 150 lira param vardı. Gayet rahat bir şekilde, 12 saniyede parayı almışlar. Çekmecenin bir alt gözünde 2 bin lira para vardı. İyi ki o parayı görmemişler" diye konuştu.



- Denizli

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