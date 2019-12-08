Son Dakika › 3. Sayfa › Marketten 22 saniyede dev ekranlı 2 televizyonu çaldılar - Son Dakika
Marketten 22 saniyede dev ekranlı 2 televizyonu çaldılar
6 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir mağazaya giren hırsızlar 22 saniyede dev ekranlı 2 televizyonu çaldılar.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:07 Kaynak: İHA
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir mağazaya giren hırsızlar 22 saniyede dev ekranlı 2 televizyonu çaldılar.
Alınan bilgiye göre, Fahrettinpaşa Mahallesi, Cemal Gürsel Caddesi üzerinde bulunan bir markete giren yüzü maskeli 3 kişi mağazada bulunan 2 adet televizyonu 22 saniyede çaldılar. Gece saat 03.00 sıralarında mağazaya elini kolunu sallayarak giren 3 kişi dışında başka kimsenin olup olmadığını araştıran emniyet güçleri hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlattı. - MERSİN
Düzce'de tır şoförünün hatası felakete yol açtı: 2 ölü, 23 yaralı Ceren'in öldürülmesinden sonra Ordululardan güvenlik kameralı önlem Devrilen vincin kolunun altında kalan işçi öldü Geçirdiği beyin kanaması sonrası yoğun bakıma alınan doktor yaşam mücadelesi veriyor