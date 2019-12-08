Son Dakika Haberleri: Marketten 22 saniyede dev ekranlı 2 televizyonu çaldılar
Son Dakika 3. Sayfa Marketten 22 saniyede dev ekranlı 2 televizyonu çaldılar - Son Dakika

Marketten 22 saniyede dev ekranlı 2 televizyonu çaldılar

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir mağazaya giren hırsızlar 22 saniyede dev ekranlı 2 televizyonu çaldılar.

Marketten 22 saniyede dev ekranlı 2 televizyonu çaldılar, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir mağazaya giren hırsızlar 22 saniyede dev ekranlı 2 televizyonu çaldılar.


Alınan bilgiye göre, Fahrettinpaşa Mahallesi, Cemal Gürsel Caddesi üzerinde bulunan bir markete giren yüzü maskeli 3 kişi mağazada bulunan 2 adet televizyonu 22 saniyede çaldılar. Gece saat 03.00 sıralarında mağazaya elini kolunu sallayarak giren 3 kişi dışında başka kimsenin olup olmadığını araştıran emniyet güçleri hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlattı. - MERSİN

Tarsus, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:07 Kaynak: İHA
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