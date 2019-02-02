Marketten 40 Bin TL'lik Sigara Çalındı
1 saat önce
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde bir markete gece yarısı giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler 40 bin TL değerinde sigara çaldı.
BİNGÖL'ün Karlıova
ilçesinde bir markete gece yarısı giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler 40 bin TL değerinde sigara çaldı.
Karlıova ilçe merkezindeki Fatih
Caddesi üzerinde bulunan Veysel Özçelik'e ait market dün gece soyuldu. Sabah
işyerine geldiğinde soyulduğunu fark eden Özçelik, polise haber verdi. Markette yapılan incelemede 40 bin TL değerinde sigara çalındığı tespit edildi. Polis
markete giren kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.
FOTORĞAFLI - Bingöl
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:40 Kaynak: DHA
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