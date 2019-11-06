Son Dakika Haberleri: Marketten 7 bin liralık ürün çalan şahıs tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Marketten 7 bin liralık ürün çalan şahıs tutuklandı

Marketten 7 bin liralık ürün çalan şahıs tutuklandı

8 saat önce

Marketten 7 bin liralık ürün çalan şahıs tutuklandıİSTANBUL - Çatalca'da faaliyet gösteren bir marketten 7 bin lira değerinde sigara, alkollü içecek ve çeşitli ürün çalan şahıs, Kağıthane'de yakalandı.

Marketten 7 bin liralık ürün çalan şahıs tutuklandı

İSTANBUL - Çatalca'da faaliyet gösteren bir marketten 7 bin lira değerinde sigara, alkollü içecek ve çeşitli ürün çalan şahıs, Kağıthane'de yakalandı. Şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

9 Ekim tarihinde Çatalca Kaleiçi Mahallesi'ndeki bir markete giren 28 yaşındaki Ömer G., iş yerinden 7 bin lira değerinde sigara, alkollü içecek ve çeşitli market ürünleri çalarak kayıplara karıştı.İş yeri sahibin şikayeti üzerine parmak izi ve delil çalışması yapan polis, şüpheli G.'yi olaydan 3 gün sonra 12 Ekim'de Kağıthane'de düzenlen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin, çaldığı iddia edilen ürünleri ise nerede harcayıp kullandığı ise açıklanmadı.

13 Ekim'de adliyeye çıkarılan Ömer G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Marketten 7 bin liralık ürün çalan şahıs tutuklandı

Kağıthane, Çatalca, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:02 Kaynak: İHA
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