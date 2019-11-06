Marketten 7 bin liralık ürün çalan şahıs tutuklandı

İSTANBUL - Çatalca'da faaliyet gösteren bir marketten 7 bin lira değerinde sigara, alkollü içecek ve çeşitli ürün çalan şahıs, Kağıthane'de yakalandı. Şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

9 Ekim tarihinde Çatalca Kaleiçi Mahallesi'ndeki bir markete giren 28 yaşındaki Ömer G., iş yerinden 7 bin lira değerinde sigara, alkollü içecek ve çeşitli market ürünleri çalarak kayıplara karıştı.İş yeri sahibin şikayeti üzerine parmak izi ve delil çalışması yapan polis, şüpheli G.'yi olaydan 3 gün sonra 12 Ekim'de Kağıthane'de düzenlen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin, çaldığı iddia edilen ürünleri ise nerede harcayıp kullandığı ise açıklanmadı.

13 Ekim'de adliyeye çıkarılan Ömer G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.